Fluor Corporation (NYSE: FLR) gab heute bekannt, dass das 7. Armeeausbildungskommando der US-Armee Europa dem Unternehmen den Auftrag für Logistikunterstützungsdienste erteilt hat. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis Mai 2025.

Fluor will provide the U.S. Army Europe's 7th Army Training Command with logistics support services. Pictured is a change of command ceremony in Germany. (Photo: Business Wire)

Fluor wird militärische Einheiten, sowohl US-amerikanische als auch Koalitionsstreitkräfte, logistisch für Schulungen und Operationen unterstützen. Dies umfasst Restaurant- und Verpflegungsdienste, Zelte, Heizungen, Stromerzeugungsgeräte, Materialtransportgeräte und andere verschiedene Dienstleistungen an Standorten in den Garnisonen der US-Armee in Bayern.

"Mit einer mehr als 60-jährigen Geschichte auf dem Kontinent hat Fluor eine lange und nachgewiesene Präsenz in Europa", sagte Tom D'Agostino, President der Government Group von Fluor. "Fluor erhielt vor drei Jahren den Vorgänger dieses Vertrags. Dieser neue Auftrag ermöglicht uns, unsere Präsenz in der Region für weitere fünf Jahre fortzusetzen und Fluor für die zukünftige Arbeit mit dem U.S. European Command und dem U.S. Africa Command Hauptquartier in Deutschland zu positionieren."

Als in Europa stationiertes Kommando bietet das 7. Armeeausbildungskommando taktische Unterstützung für die zugeteilten und zugewiesenen Streitkräfte der U.S. Army Europe im gesamten Operationsgebiet des United States European Command und behält die Autorität für die Ausbildungsbereitschaft über diese Streitkräfte.

Über Fluor Corporation

Fluor Corporation (NYSE: FLR) wurde 1912 gegründet und ist ein globales Engineering-, Beschaffungs-, Fertigungs-, Bau- und Wartungsunternehmen, das die Welt verändert, indem es Wohlstand schafft und Fortschritt fördert. Fluor versorgt seine Kunden mit Planung, Bau und Wartung sicherer, gut durchgeführter und kapitaleffizienter Projekte auf der ganzen Welt. Mit Hauptsitz in Irving, Texas, steht Fluor mit einem Umsatz von 19,2 Milliarden USD 2018 auf Platz 164 der Fortune 500-Liste und beschäftigt weltweit mehr als 47.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.fluor.com oder folgen Sie Fluor auf Facebook, Twitter, LinkedIn und YouTube.

Contacts:

Brian Mershon/Brett Turner

Medienarbeit

469-398-7621/864-281-6976

Jason Landkamer

Anlegerbeziehungen

469-398-7222