HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück stellt am Mittwoch (07.30 Uhr) seine endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2020 vor. Das im MDax gelistete Unternehmen hat in den ersten drei Monaten des Jahres noch kaum negative Folgen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen, wie Hannover Rück bereits Ende April bekanntgegeben hatte. Demnach rechnet der Vorstand mit einem Quartalsüberschuss von rund 300 Millionen Euro, rund zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.



Die Prognose für das Gesamtjahr 2020 hat Hannover Rück hingegen wegen der großen Unsicherheiten, die sich aus der Corona-Pandemie ergeben, Ende April kassiert. Vor allem bei den Kapitalanlagen und in der Schaden-Rückversicherung rechnet das Management mit erhöhten Belastungen. Noch Mitte März hatte Hannover-Rück-Chef Jean-Jacques Henchoz einen Jahresgewinn von 1,2 Milliarden Euro angepeilt./dhu/DP/nas

