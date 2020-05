=== *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Landsberg 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q, Mailand 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q, Maintal 07:25 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 1Q, Kirchheim/Teck *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz; 11:00 Online-HV), Hannover *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 1Q (08:30 Telefon-PK, 10:00 Analystenkonferenz), München 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 1Q, Dortmund *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Zamudio *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q, Bagsvaerd *** 08:00 DE/Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: -10,0% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q, Herzogenaurach 08:15 DE/secunet Security Networks AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Essen 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 10,0 zuvor: 17,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 10,4 1. Veröff.: 10,4 zuvor: 27,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 15,9 1. Veröff.: 15,9 zuvor: 31,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 11,7 1. Veröff.: 11,7 zuvor: 26,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 13,5 1. Veröff.: 13,5 zuvor: 29,7 *** 10:00 DE/Allianz SE, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Kommission, PK zur Frühjahrs-Wirtschaftsprognose, Brüssel *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: -10,5% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR 12:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q, Detroit *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: -22.000.000 Stellen zuvor: -27.000 Stellen *** 16:30 EU/Westbalkan-Gipfel (per Videokonferenz) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q, Rom *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 2Q, Düsseldorf 19:30 US/Fed, Rede (online) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim USC Lusk Center for Real Estate *** 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q, Planegg *** 22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 1Q, Venlo *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q, Bellevue 22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 3Q, New York 23:25 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 1Q, Saskatoon *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Telefonkonferenz mit den Länder-Ministerpräsidenten zur Überprüfung der Corona- Maßnahmen - US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q (nach Börsenschluss), San Jose - Börsenfeiertag Japan ===

