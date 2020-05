Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen gilt vielen als Schlüsselelement für die Energiewende: Er ist nicht nur ein vielseitig einsetzbarer Energieträger, sondern kann sogar als flexibler Speicher für volatilen Wind- oder Solarstrom dienen. Ihm kommt damit auch eine wichtige Rolle bei der Sektorenkopplung zu. Das heißt Wasserstoff oder dessen Folgeprodukte - Stichwort Power-to-X -könnten auch Bereiche dekarbonisieren, in denen erneuerbarer Strom sich nur schwer direkt einsetzen lässt - etwa im Schwerlastverkehr. Darüber hinaus wird Wasserstoff auch in zahlreichen industriellen Prozessen gebraucht, zum Beispiel in der Ammoniakproduktion. Selbst in der Stahlerzeugung könnte dieser Stoff in Zukunft möglicherweise den Koks ersetzen. Eine erste Pilotanlage für "grünen" Stahl soll noch 2020 in Schweden entstehen. Auch die Energiewende in der Zementindustrie lässt sich auf lange Frist wahrscheinlich nur mit Hilfe von Wasserstoff verwirklichen, indem Abgase in verwertbare Chemikalien umgewandelt werden.

Eine "Nationale Wasserstoffstrategie" soll es richten

Kurzum: Wasserstoff gilt als eine Art "Wunderstoff" für die globale Energiewende und birgt riesige Chancen - auch für die Grundstoffindustrien. Kein Wunder also, dass Peter Altmaier die deutsche Wirtschaft hier frühzeitig in die Pole Position bringen will. In seinem Entwurf für eine "Nationale Wasserstoffstrategie" stellt das Wirtschaftsministerium dar, wie es sich den Weg hin zu einer deutschen Wasserstoffwirtschaft vorstellt. Während seine Erzeugung und Nutzung ...

