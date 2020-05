Die Basler Versicherungen bringen das neue fondsgebundene Altersvorsorge-Produkt "Basler Invest Garant" an den Markt Es enthält eine endfällige Garantie in Höhe von maximal 80 Prozent der Beitragssumme. Die Basler hat über 150 Jahre Erfahrung in der Altersvorsorge und gehört zu den ersten Anbietern von Fondspolicen in Deutschland. Basler Invest Garant Die Philosophie des Produktes ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...