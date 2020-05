Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta007/06.05.2020/07:00) - Am 8. Juli 2019 informierte die HOCHDORF-Gruppe über die Fokussierung ihrer Strategie auf die Geschäftsbereiche Baby Care und Dairy Ingredients. Dementsprechend wurden für die nicht mehr strategisch relevanten Geschäftsbereiche Lösungen gesucht. Nun wurde die Auflösung der Zifru Trockenprodukte sowie der zwei Snapz-Gesellschaften beschlossen.



Für die Zifru Trockenprodukte GmbH, für die Snapz Foods AG und die Snapz Foods USA, Inc. konnten trotz intensiver Verkaufsbemühungen keine Käufer gefunden werden. Diese drei Tochtergesellschaften werden deshalb aufgelöst.



Liquidation der Zifru Trockenprodukte GmbH Trotz intensiver Verkaufsbemühungen konnte bis heute kein Interessent gefunden werden, welcher die Zifru Trockenprodukte GmbH zu akzeptablen Konditionen übernehmen wollte. Zudem wird das Unternehmen auf absehbare Zeit keinen Profit erwirtschaften. Aus diesen Gründen haben der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung entschieden, für die Zifru Trockenprodukte GmbH das Liquidationsverfahren zu eröffnen.



Liquidation der Snapz-Gesellschaften Auch für die Snapz Foods AG und die Snapz Foods USA, Inc. konnten keine Käufer gefunden werden. Diese beiden Gesellschaften werden ebenfalls liquidiert.



Marbacher Ölmühle GmbH bleibt Teil der HOCHDORF-Gruppe Ebenfalls konnte für die Marbacher Ölmühle GmbH bisher keinen Käufer gefunden werden. Bei diesem Unternehmen führten verschiedene Restrukturierungsschritte dazu, dass für das laufende Geschäftsjahr ein knapp positives Resultat erwartet wird. Mit gezielten Investitionen und zusätzlichen Marktaktivitäten wird die Marbacher Ölmühle GmbH deshalb innerhalb der HOCHDORF-Gruppe weiterentwickelt und bleibt Teil der Gruppe.



