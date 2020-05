FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 07.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001

CSX XFRA CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04

B7U XFRA CA04341Y1051 ASANKO GOLD INC.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken