Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 06.05.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 627 internationalen Medien
Aktie mit mehr als 250% Kurspotenzial entdeckt!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2YNR0 ISIN: DE000A2YNR08 Ticker-Symbol:  
Lang & Schwarz
06.05.20
07:00 Uhr
92,63 Euro
-92,63
-100,00 %
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
EKOSEM-AGRAR AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EKOSEM-AGRAR AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
83,48101,7807:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EKOSEM-AGRAR
EKOSEM-AGRAR AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EKOSEM-AGRAR AG92,63-100,00 %