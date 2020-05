FRANKFURT (Dow Jones)--Telefonica Deutschland hat in den ersten drei Monaten sowohl Umsatz als auch Gewinn stärker gesteigert als in den Vorquartalen und zugleich die Markterwartungen übertroffen. Der Telekomanbieter profitierte von einer guten Entwicklung sowohl im Festnetz- als auch im Mobilfunkggeschäft. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Telefonica Deutschland. Die Folgen der Corona-Krise werde man beobachten und analysieren, heißt es in einer Mitteilung.

"Wir sind gut ins Jahr gestartet, wir wachsen und unser Netz wird von Tag zu Tag stärker", erklärte Vorstandschef Markus Haas. Umsatz und bereinigtes OIBDA sollen wie geplant mindestens gehalten werden und sich bestenfalls leicht positiv entwickeln.

Lukrative Verträge stützen

Der Umsatz wuchs im ersten Quartal leicht um 3,8 Prozent auf 1,846 Milliarden Euro. Die Umsatzerlöse aus Mobilfunkdienstleistungen stiegen um 2,4 Prozent auf 1,311 Milliarden Euro. Telefonica Deutschland habe damit das Wachstum dank starker Entwicklung bei Anschlüssen und Zuwächsen insbesondere bei höherwertigen Tarifen beschleunigen können. Das bereinigte operative Ergebnis OIBDA kletterte um 1,6 Prozent auf 532 Millionen Euro.

Analysten hatten beim Umsatz 1,788 Milliarden und beim bereinigten operativen Ergebnis 529 Millionen erwartet.

Unter dem Strich blieb ein Verlust, er wurde aber auf 44 Millionen von 107 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum eingegrenzt. Analysten hatten einen Fehlbetrag von 63 Millionen Euro erwartet.

