secunet Security Networks AG - Zwischenergebnis nach dem ersten Quartal 2020: Aussichten für das laufende Geschäftsjahr unverändertDGAP-News: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis secunet Security Networks AG - Zwischenergebnis nach dem ersten Quartal 2020: Aussichten für das laufende Geschäftsjahr unverändert06.05.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Zwischenergebnis nach dem ersten Quartal 2020: Aussichten für das laufende Geschäftsjahr unverändert[Essen, 6. Mai 2020] Die secunet Security Networks AG (ISIN DE0007276503, WKN 727650), führender deutscher Anbieter von hochwertiger, vertrauenswürdiger IT-Sicherheit und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, veröffentlicht heute die Konzernquartalsmitteilung zum 31. März 2020. Der secunet-Konzern erzielte im Zeitraum Januar bis März 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 32,6 Mio. Euro (Vorjahr 40,4 Mio. Euro) und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 0,0 Mio. Euro (Vorjahr 2,4 Mio. Euro). Zum Stichtag 31. März 2020 verzeichnet der secunet-Konzern einen Rekord-Auftragsbestand. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 bleibt unverändert.Im Zeitraum Januar bis März 2020 erzielte der secunet-Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 32,6 Mio. Euro. Verglichen mit dem Umsatz im gleichen Zeitraum des Vorjahres (40,4 Mio. Euro) bedeutet dies einen Rückgang um 19% oder 7,8 Mio. Euro. Der Rückgang ist auf ein schwächeres Produktgeschäft im Geschäftsbereich Business Sector zurückzuführen, im Wesentlichen bedingt durch die erwartet geringeren Umsätze mit dem secunet Gesundheitskonnektor im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres.Aufgrund des geringeren Umsatzes ist auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 2,4 Mio. Euro im ersten Quartal des Vorjahres auf 0,0 Mio. Euro zurückgegangen.Der Umsatz im Geschäftsbereich Public Sector, der sich auf die Zielgruppe der öffentlichen Bedarfsträger richtet, ist im Zeitraum Januar bis März 2020 um 5,1 Mio. Euro oder 24% gegenüber dem Vorjahresniveau (21,3 Mio. Euro) auf 26,4 Mio. Euro gestiegen. Das EBIT im Public Sector verbesserte sich von 0,3 Mio. Euro in den ersten drei Monaten 2019 auf 1,1 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des laufenden Jahres. Gleichzeitig ist der Umsatz im Geschäftsbereich Business Sector, der sich mit seinem Angebot an Unternehmen der privaten Wirtschaft und an den Gesundheitssektor richtet, im Zeitraum Januar bis März 2020 um 12,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresniveau (19,1 Mio. Euro) auf 6,2 Mio. Euro gesunken. Im Wesentlichen ist der Rückgang darauf zurück zu führen, dass im Vorjahr durch den Rollout der Gesundheitskonnektoren in den Arztpraxen eine sehr hohe Umsatzsteigerung erzielt wurde.Der secunet-Konzern weist zum 31. März 2020 einen Rekord-Auftragsbestand in Höhe von 115,2 Mio. Euro aus. Dieser übertrifft deutlich die Auftragsbestände zum Ende des Vorjahresquartals (84,4 Mio. Euro) und zum Ende des Geschäftsjahres 2019 (78,5 Mio. Euro)."Mit den Ergebnissen des Vorjahres haben wir eine hohe Vergleichsbasis geschaffen. Entsprechend unseren Erwartungen konnten wir dieses hohe Niveau in den abgelaufenen drei Monaten nicht in vollem Umfang wiederholen", so Axel Deininger, Vorstandsvorsitzender der secunet Security Networks AG. "Der zum 31. März verzeichnete Rekord-Auftragsbestand und die Aussicht auf ein weiterhin stabiles Geschäft in den wesentlichen Zielmärkten von secunet lassen uns zuversichtlich auf das Gesamtjahr 2020 blicken."Vor dem Hintergrund des hohen Auftragsbestands und vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie hält der Vorstand an seiner Prognose fest, die mit dem Geschäftsbericht 2019 am 30. März 2020 veröffentlicht wurde. Somit wird auch weiterhin mit einem leichten Rückgang der Umsatzerlöse und entsprechend für den secunet-Konzern mit einem EBIT leicht unterhalb des Vorjahres gerechnet.Die Konzernquartalsmitteilung zum 31. März 2020 steht unter www.secunet.com im Bereich Das Unternehmen / Investor Relations / Finanzberichte und Nachrichten zum Download bereit. Nächster Finanztermin: Ordentliche Hauptversammlung der secunet Security Networks AG am 8. Juli 2020.KontaktDr. Kay Rathke Leiter Investor RelationsPatrick Franitza Pressesprechersecunet Security Networks AG Kurfürstenstraße 58 45138 Essen/Germany Tel.: +49 201 5454-1234 Fax: +49 201 5454-1235 E-Mail: presse@secunet.com http://www.secunet.comÜber secunet secunet ist einer der führenden deutschen Anbieter für anspruchsvolle IT-Sicherheit. Mehr als 600 Experten konzentrieren sich auf Themen wie Kryptographie, E-Government, Business Security und Automotive Security und entwickeln dafür innovative Produkte sowie hochsichere und vertrauenswürdige Lösungen. Zu den mehr als 500 nationalen und internationalen Kunden gehören viele DAX-Unternehmen sowie zahlreiche Behörden und Organisationen. secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit. secunet wurde 1997 gegründet und erzielte 2019 einen Umsatz von 226,9 Millionen Euro. Die secunet Security Networks AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.Disclaimer Diese Presseinformation enthält vorausschauende Aussagen. Vorausschauende Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben; sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Jede Aussage in dieser Presseinformation, die unsere Absichten, Annahmen, Erwartungen oder Vorhersagen (sowie die zugrunde liegenden Annahmen) wiedergibt, ist eine vorausschauende Aussage. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der secunet Security Networks AG derzeit zur Verfügung stehen. Vorausschauende Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln.06.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: secunet Security Networks AG Kurfürstenstr. 58 45138 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201 - 5454 - 1227 Fax: +49 (0)201 - 5454 - 1228 E-Mail: investor.relations@secunet.com Internet: www.secunet.com ISIN: DE0007276503 WKN: 727650 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1036199Ende der Mitteilung DGAP News-Service1036199 06.05.2020