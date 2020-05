DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan ruht der Börsenhandel aufgrund eines Ausgleichstages zum "Tag der Verfassung".

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat erneut für eine rasche Wiederankurbelung der Wirtschaft seines Landes plädiert. Zwar sei im Kampf gegen das Coronavirus noch nicht "alles perfekt", sagte Trump am Dienstag beim Besuch einer Fabrik für Atemschutzmasken im US-Bundesstaat Arizona. "Aber wir müssen unser Land öffnen, und wir müssen es bald öffnen." Das Weiße Haus kündigte an, dass sein Coronavirus-Arbeitsstab schon in den kommenden Wochen aufgelöst werden könnte. Trump hat immer wieder seine Ungeduld über die Corona-Restriktionen zum Ausdruck gebracht, die zu einem weitgehenden Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität geführt haben. Ein halbes Jahr vor der Präsidentenwahl will er eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität. Im Sender ABC News räumte Trump allerdings sein, dass eine Wiedereröffnung der Wirtschaft zum Verlust von Menschenleben führen könne. Die Entscheidung über die Corona-Maßnahmen liegt in den USA weitgehend in den Händen der Bundesstaaten und Bezirke. Einige Bundesstaaten haben bereits mit der Lockerung der Restriktionen begonnen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

22:05 Fox Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: -22.000.000 Stellen zuvor: -27.000 Stellen 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.884,50 +0,52% Nasdaq-100-Indikation 8.988,50 +0,49% Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 24.102,94 +0,98% Kospi 1.924,74 +1,55% Shanghai-Composite 2.862,37 +0,08% S&P/ASX 200 5.391,30 -0,29%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend mit Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte. Die Hoffnungen auf ein weiteres Hochfahren der globalen Konjunktur stützen dabei die Stimmung unter den Investoren. Immer mehr Länder lockern die im Zuge der Coronavirus-Pandemie verhängten Beschränkungen. Gleichwohl dürften die negativen Auswirkungen der Pandemie noch länger zu spüren sein. Dazu kommen die Sorgen vor einem erneuten Handelsstreit zwischen den USA und China, auch wenn diese wieder etwas in den Hintergrund gedrängt werden. Auch der jüngste kräftige Anstieg der Ölpreise sorgt für Zuversicht. Hintergrund sind neben einer wieder leicht anziehenden Nachfrage die beschlossenen zusätzlichen Fördersenkungen. Daneben stützen weiterhin die Hoffnungen auf eine rasche Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffes.

US-NACHBÖRSE

Angesichts der weltweiten Coronavirus-Pandemie hat Walt Disney im zweiten Geschäftsquartal einen massiven Gewinnrückgang verzeichnet. So fielen die Umsätze in den Themenparks des Konzerns um 10,2 Prozent. Positiv entwickelten sich dagegen die Streaming-Angebote. Die Aktie verlor 2,1 Prozent auf 98,97 Dollar. Die Mattel-Aktie brach um 10,3 Prozent auf 7,72 Dollar ein. Der Spielzeughersteller vermeldete für das erste Quartal einen höheren Verlust als von Analysten erwartet. Auch der Umsatz verfehlte die Prognosen. Dagegen legten die Aktien von Beyond Meat um 4,9 Prozent auf 105,02 Dollar zu. Die hohe Nachfrage nach vegetarischen Burgern und anderen Fleischersatzprodukten hat dem Konzern im ersten Quartal überraschend zur Rückkehr in die schwarzen Zahlen verholfen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.883,09 0,56 133,33 -16,31 S&P-500 2.868,44 0,90 25,70 -11,22 Nasdaq-Comp. 8.809,12 1,13 98,41 -1,82 Nasdaq-100 8.930,62 1,09 96,51 2,26 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,93 Mrd 0,97 Mrd Gewinner 1.644 1.369 Verlierer 1.306 1.569 Unverändert 60 62

Freundlich - Gestützt wurde der Aktienmarkt von zweistellig anziehenden Ölpreisen und den voranschreitenden Lockerungen der behördlichen Corona-Auflagen weltweit. Zudem häufen sich die Erfolgsmeldungen im Pharmasektor im Kampf gegen Covid-19. Marktteilnehmer sprachen von wachsender Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Covid-19 und verwiesen auf die Mut machenden Studien von Pfizer und der deutschen Biontech. Biontech und Pfizer kletterten um 9,2 bzw. 2,4 Prozent. Starbucks legten um 1,4 Prozent zu. Der Kaffeehausbetreiber will über 85 Prozent seiner Cafes in den USA bis zum Ende der Woche wieder öffnen. Rambus haussierten um knapp 14 Prozent. Der Chiphersteller vermeldete für das Auftaktquartal Gewinn und Umsatz über den eigenen Erwartungen. Der Düngemittelgigant Mosaic berichtete von einer hohen Nachfrage nach seinen Produkten in diesem Frühjahr. Die Aktie verteuerte sich um gut 7 Prozent. Die Portola-Aktie explodierte um knapp 130 Prozent. Das Biopharma-Unternehmen soll von Alexion Pharmaceuticals übernommen werden. Deren Aktie verlor 5,4 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,18 -0,8 0,18 -102,6 5 Jahre 0,37 0,5 0,36 -155,9 7 Jahre 0,53 -0,1 0,53 -171,9 10 Jahre 0,65 1,0 0,64 -179,5 30 Jahre 1,32 4,5 1,28 -174,3

US-Rentenpapiere waren nicht gefragt angesichts der positiven Stimmung zugunsten von risikoreichen Anlagen. Gedrückt wurden die Notierungen auch von der Perspektive umfangreicher neuer Anleiheemissionen. Am Mittwoch wird das Finanzministerium voraussichtlich mitteilen, wie die gewaltige, durch die Corona-Pandemie verursachte Finanzbedarf aufgebracht werden soll. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg bei sinkenden Notierungen um 1 Basispunkt auf 0,65 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0839 -0,0% 1,0844 1,0888 -3,4% EUR/JPY 115,27 -0,2% 115,54 116,25 -5,4% EUR/GBP 0,8715 +0,0% 0,8714 0,8744 +3,0% GBP/USD 1,2437 -0,1% 1,2443 1,2451 -6,2% USD/JPY 106,34 -0,2% 106,56 106,78 -2,2% USD/KRW 1222,55 +0,0% 1222,07 1221,29 +5,8% USD/CNY 7,0868 +0,3% 7,0622 7,0622 +1,8% USD/CNH 7,1009 -0,3% 7,1244 7,1220 +1,9% USD/HKD 7,7520 -0,0% 7,7529 7,7539 -0,5% AUD/USD 0,6448 +0,3% 0,6429 0,6446 -8,0% NZD/USD 0,6070 +0,4% 0,6046 0,6061 -9,8% Bitcoin BTC/USD 8.998,76 +0,3% 8.971,76 9.048,26 +24,8%

Am Devisenmarkt beobachteten Marktteilnehmer eine Euro-Schwäche. Die Gemeinschaftswährung setzte ihre jüngste Talfahrt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerG) in Deutschland zur Rechtmäßigkeit der EZB-Anleihekäufe fort und fiel auf ein Einwochentief. Aktuell kostet der Euro 1,0837 Dollar nach Wechselkursen über 1,10 am vergangenen Freitag. Das Urteil bringe Sand ins Getriebe der von der EZB geplanten Stimulierungsmaßnahmen, kommentieren Marktexperten. Das Urteil sei geeignet, die Gräben innerhalb der Eurozone zu vertiefen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,41 24,56 -0,6% -0,15 -58,9% Brent/ICE 30,77 30,97 -0,6% -0,20 -51,5%

Das Vertrauen der Anleger auf eine baldige Konjunkturerholung ließ sich vor allem am Erdölmarkt ablesen. Die Hoffnung auf eine Nachfrageerholung nach dem wichtigen Rohstoff sorgt für eine kräftige Preisrally, die nun schon den fünften Tag in Folge zu anhält. US-Leichtöl der Sorte WTI erholte sich um 20,6 Prozent auf 24,59 US-Dollar je Fass, Nordseeöl der Sorte Brent um 14,3 Prozent auf 31,10 Dollar. Der Preis für den WTI-Terminkontrakt auf Lieferung im Juni hat sich seit dem 21. April verdoppelt. Händler sprechen von einer anziehenden Nachfrage nach Benzin und Diesel. Parallel gehe die Förderung immer weiter zurück. In Asien kommt die Ölpreis-Rally zunächst zum Stillstand, die Notierungen geben leicht nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.702,94 1.707,55 -0,3% -4,62 +12,2% Silber (Spot) 15,07 15,05 +0,1% +0,02 -15,6% Platin (Spot) 770,10 769,60 +0,1% +0,50 -20,2% Kupfer-Future 2,35 2,34 +0,5% +0,01 -16,2%

Der Goldpreis legte im späten Geschäft etwas zu. Die umfangreiche Schuldenaufnahme der Staaten im Zuge der Corona-Krise rückte wieder stärker in den Fokus. Die Feinunze des Edelmetalls gewann 0,4 Prozent auf 1.709 Dollar. Im asiatisch geprägten Handel am Mittwoch gibt der Goldpreis 0,3 Prozent nach auf 1.701 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

USA / CHINA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 06, 2020 01:54 ET (05:54 GMT)

Der Kandidat für den Posten des US-Geheimdienstdirektors, John Ratcliffe, hat China als die größte Bedrohung für die USA bezeichnet. "Ich betrachte China als den derzeit größten Bedrohungs-Akteur", sagte der konservative Abgeordnete am Dienstag bei einer Anhörung im US-Senat. China stehe unter anderem bei der derzeitigen Coronavirus-Krise und bei Themen wie Cybersicherheit im Mittelpunkt. China wolle die USA als die "Supermacht der Welt ablösen".

USA / VENEZUELA

Die US-Regierung hat jegliche Verwicklung in eine angeblich versuchte "Invasion" in Venezuela bestritten. "Es hat nichts mit unserer Regierung zu tun", sagte Präsident Donald Trump am Dienstag in Washington. Das US-Außenministerium warf der venezolanischen Regierung vor, eine "großangelegte Desinformationskampagne" zu fahren, um von den internen Problemen des Landes abzulenken.

AIRBNB

reagiert mit einem massiven Stellenabbau auf die Belastungen durch die Corona-Krise. Wie der Vermittler von Ferienwohnungen mitteilte, baut er 1.900 Stellen ab oder ein Viertel seiner Belegschaft. Außerdem kürzt das Unternehmen seine Investitionen in nicht zum Kerngeschäft zählenden Bereichen. Airbnb geht davon aus, dass die Pandemie sein Geschäft verändert, auch wenn die Menschen wieder auf Reisen gehen.

BEYOND MEAT

Die hohe Nachfrage nach vegetarischen Burgern und anderen Fleischersatzprodukten hat Beyond Meat im ersten Quartal die überraschende Rückkehr in die schwarzen Zahlen ermöglicht. Das US-Unternehmen konnte den Umsatz mehr als verdoppeln, weil seine Partner und Händler ihre Lager wegen der Coronavirus-Pandemie vorsichtshalber gefüllt haben.

GILEAD

will zur Herstellung und zum Vertrieb seines Covid-10-Medikaments Remdesivir außerhalb der USA andere Pharmahersteller ins Boot holen. Wie das Unternehmen mitteilte, führt es derzeit Gespräche mit anderen Konzernen über Lizenzen zur Herstellung des Medikaments in Europa, Asien und Entwicklungsländern bis mindestens 2022. So solle die weltweite Versorgung sichergestellt werden.

UBER / LYFT

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat die Fahrdienstvermittler Uber und Lyft im Streit um die Beschäftigungsverhältnisse ihrer Fahrer verklagt. Generalstaatsanwalt Xavier Becerra warf den Unternehmen am Dienstag vor, Fahrer fälschlicherweise als unabhängige Selbstständige und nicht als Angestellte auszugeben. Den Fahrern seien damit Rechte wie ein Mindestlohn, bezahlte Überstunden, eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und eine Arbeitslosenversicherung vorenthalten worden.

WALT DISNEY

hat im zweiten Geschäftsquartal angesichts der grassierenden Pandemie einen massiven Gewinnrückgang verzeichnet. Disney vermeldete einen Nettogewinn von 460 Millionen Dollar, das war ein Minus zum Vorjahresgewinn (rund 5 Milliarden Dollar) von über 90 Prozent. Je Aktie verdiente Disney 25 Cent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2020 01:54 ET (05:54 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.