FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hannover Rück hat ihren Gewinn im ersten Quartal trotz Belastungen durch Pandemie und Unwetterschäden leicht gesteigert. Wie der Rückversicherer bei der Veröffentlichung endgültiger Zahlen für das erste Quartal mitteilte, übertraf die Großschadensbelastung mit 284 Millionen Euro den Vorjahreswert von 59 Millionen Euro deutlich. Allein 220 Millionen wurden für die Corona-Pandemie zurückgestellt. Auf eine Aktualisierung der vor zwei Wochen zurückgezogenen Gewinnprognose 2020 verzichtete der Konzern.

Eine konkrete Prognose lasse die gegenwärtige Situation nicht zu, sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. Das Ergebnis im ersten Quartal liege im Rahmen der Erwartungen. "Allerdings wird die Corona-Krise auch an uns nicht spurlos vorbeiziehen". Die Kapitalausstattung des Konzerns sei aber auf die Bewältigung solcher Extremereignisse ausgerichtet.

Die Hannover Rück bestätigte die vorab veröffentlichen Zahlen. So stieg das Konzernergebnis auf 301 Millionen Euro von 294 Millionen im Vorjahreszeitraum, unterstützt durch ein starkes Kapitalanlageergebnis. Das EBIT sank auf 427 von 450 Millionen Euro. Der Konzern verbuchte zudem ein starkes Wachstum der Bruttoprämien um 9,4 Prozent auf 6,98 Milliarden Euro.

Die hohe Schadensbelastung schlug sich in der Schaden-Kosten-Quote nieder, die Aufwendungen für Versicherungsbetrieb und -leistungen ins Verhältnis zum Prämienaufkommen setzt. Je niedriger die Quote, desto profitabler arbeitet eine Versicherung. Die Quote verschlechterte sich auf 99,8 von 95,7 Prozent. Der Zielwert der Hannover Rück liegt üblicherweise bei 97 Prozent.

Neben den Corona-Schäden belasteten Naturereignisse. Das Sturmtief "Sabine" in Europa schlug sich mit 17,6 Millionen Euro nieder, die Buschbrände in Australien mit 22,4 Millionen Euro. Ein Hagelsturm - ebenfalls in Australien - kostete 15,1 Millionen Euro.

Das ursprüngliche Gewinnziel für 2020 von 1,2 Milliarden Euro nach 1,3 Milliarden im Vorjahr hatte der Konzern bereits vor zwei Wochen zurückgezogen.

May 06, 2020 02:03 ET (06:03 GMT)

