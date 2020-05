Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt in der laufenden Woche setzt sich heute zunächst fort. Der DAX notiert vorbörslich knapp unterhalb der Marke bei 10.700 Zählern. An den US-Börsen war es Dienstag nach einem starken Handelsauftakt im späten Geschäft zu deutlichen Gewinnmitnahmen gekommen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

