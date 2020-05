FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures ziehen am Mittwoch im Handelsverlauf noch etwas an. Der Juni-Kontrakt steigt gegen 8.15 Uhr um 51 auf 10.691 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 10.638,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.716 und das Tagestief bei 10.582,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 1.900 Kontrakte.

Händler sprechen von einem Trading-Markt zwischen 10.175 und 10.811 Punkten. Ein Anstieg über 10.811 würde die Erholung in die nächste Phase bringen, wobei die Aufwärtsdynamik dann allerdings weniger hoch sein dürfte als in den letzten Erholungswellen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2020 02:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.