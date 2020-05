Der DAX Future nimmt im asiatischen Handel wieder Fahrt auf. Die anfängliche Schwäche in der Frühbörse wurde schnell aufgefangen und die Eröffnung in Europa inzwischen wieder positiv gesehen. Vorbörslich zieht der DAX Future auf +0,54 % an.Die Umsatz- und Gewinnwarnung von BMW war keine Überraschung. Noch vor den offiziellen Quartalszahlen am heutigen Dienstag gab der Konzern gestern bekannt, dass man die Prognose für das laufende Geschäftsjahr stärker nach unten anpassen wird, als zuvor Mitte März angekündigt. Auslöser für die Warnung ist die Entwicklung im laufenden 2. Quartal.Konkret wurde der Vorstand jedoch nicht, sondern nannte nur neue Spannen für die EBIT-Marge (Gewinnmarge vor Steuern und Zinsen).

