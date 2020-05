Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) drängt vor den Bund-Länder-Gesprächen auf regionale Ansätze bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Im ARD-Morgenmagazin sagte der CDU-Politiker, dass die Infektionssituation in Deutschland regional unterschiedlich sei und man daher unterschiedlich vorgesehen solle.

"Jetzt müssen wir den einzelnen wieder mehr in Verantwortung bringen", sagte Kretscher. "Und auf der anderen Seite müssen wir dafür sorgten, dass regionale Gegebenheiten, Besonderheiten auch stärker berücksichtigt werden. Und das bedeutet, dass in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt, aber auch bei uns im Freistaat Sachsen wir eher vorangehen können, als es beispielsweise in Bayern oder im Saarland derzeit noch möglich ist."

Dem Nachrichtenmagazin Spiegel sagte Kretschmer, man brauche gemeinsame, bundesweite Kriterien, um die Situation zu bewerten. "Wenn wir allerdings zum Schluss kommen, Beschränkungen können wieder abgebaut werden, dann muss jedes Land, vielleicht sogar jeder Landkreis entscheiden, wann damit begonnen wird - und wann das gegebenenfalls auch wieder zurückgefahren wird", so Kretschmer. Man müsse wieder so viel wie möglich zulassen, immer unter genauer Abwägung und mit entsprechenden Hygiene-Konzepten.

Er stelle sich ein Ampel-Warnsystem vor. "Wenn regional Infektionen gehäuft auftreten, wird erstmal auf Gelb gestellt. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, geht die Ampel auf Rot. Dann müssen Schulen zunächst lokal wieder geschlossen werden, Kontaktsperren wieder gelten, um die Situation beherrschbar zu machen", sagte Kretschmer zum Spiegel.

Bei den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ab 11.00 Uhr soll es Lockerungen der Corona-Auflagen gehen. Dazu zählt die Öffnung von allen Läden sowie Schulen und Kitas unter strengen Hygieneauflagen. Auch soll es Lockerungen der Auflagen für Profi- und Freizeitsportler geben. Bereits in den vergangenen Tagen sind einzelne Bundesländer mit Lockerungen vorgeprescht.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2020 02:40 ET (06:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.