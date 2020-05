Beyond Meat und Fleischersatzprodukte in Zeiten von Corona

Das Coronavirus hat andere Themen in den Hintergrund geraten lassen. Dazu gehören auch die zusammenhängenden Bereiche Essen der Zukunft, schonender Umgang mit knappen Ressourcen und Umweltschutz. Somit ist auch der Hype rund um Beyond Meat (WKN: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091) etwas abgeflacht. Dies muss jedoch nicht so bleiben.

Starke Performance

Nun meldete sich der Spezialist für Fleischersatzprodukte zurück. Und dies in beeindruckender Weise. Selbst in Zeiten von Corona wächst Beyond Meat rasant weiter. Im ersten Quartal 2020 schossen die konzernweiten Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 141 Prozent auf 97,1 Mio. US-Dollar nach oben.

Damit wurden die Markterwartungen geradezu pulverisiert. Analysten hatten laut Refinitiv im Schnitt gerade einmal mit einem Wert auf der Umsatzseite in Höhe von 88,3 Mio. US-Dollar gerechnet. Auf der Ergebnisseite gab es auch positives zu vermelden. Beyond Meat fuhr einen Nettogewinn in Höhe von 1,8 Mio. US-Dollar ein.

