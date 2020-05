Wirecard (WKN: 747206) hatte im vergangenen Jahr (2019) eine zweite Prüfung seiner Geschäftsabschlüsse für den Zeitraum 2016 bis 2018 angeordnet, um sich endgültig von den Vorwürfen der "Financial Times" zu befreien, die an den darin angegebenen Zahlen starke Zweifel hervorbrachte. Intransparentes Drittpartnergeschäft Hauptgrund dafür ist das sogenannte Drittpartnergeschäft, das 2019 mehr als die Hälfte des gesamten Transaktionsvolumens ausmachte. 2016 bis 2018 lag der Anteil sogar noch höher. Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...