NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Keyur Parekh konstatiert beim Pharmakonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine beeindruckend hohe Umsatz- und Gewinndynamik./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 05:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

