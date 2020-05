NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Im aktuellen Umfeld sei das zweite GEschäftsquartal positiv zu werten, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden eingehenderen Betrachtung des Zwischenberichts. Aus dem Automobilbereich komme für den Chipkonzern zunächst Gegenwind, aber es gebe Wachstumstreiber im Industrie- und Serverbereich./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 21:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

