BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich am Mittwoch offen für regional ausgestaltete Lockerungen der Corona-Maßnahmen gezeigt. Die Infektionszahlen seien gefallen. Solange Abstände eingehalten und Hygieneregeln beachtet würden, könnten die Auflagen gelockert werden, sagte der CDU-Politiker im ARD-Morgenmagazin. Wichtig sei aber, dass bei den Beratungen von Bund und Ländern am heutigen Mittwoch eine gemeinsame Linie verabredet werde.

"Wir haben regionale Unterschiede in der Entwicklung. Die Lage etwa in Mecklenburg-Vorpommern ist anders als in Bayern, auch im Infektionsgeschehen. Insofern ist es auch verständlich, dass es dort natürlich auch regional angepasste Maßnahmen gibt", sagte Spahn. Wichtig sei das gemeinsame Ziel. "So viel Normalität wie möglich, so viel Schutz wie nötig. Was wichtig ist: einheitliche Kriterien, gemeinsame Grundsätze schaffen Vertrauen. Ein zusammenhangloser Flickenteppich schafft Verwirrung."

Er sei sich aber sicher, dass bei den Gesprächen gemeinsame Kriterien für die nächsten Wochen und Monate entwickelt werden könnten.

Auch eine Rückkehr der Bundesliga sei vorstellbar, solang dort die gut ausgearbeiteten Konzepte auch gelebt und umgesetzt werden.

May 06, 2020

