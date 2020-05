FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach den Quartalszahlen der Hannover Rück hat der Kurs am Mittwoch zugelegt. Er stieg im frühen Handel um 2,9 Prozent auf 143,90 Euro. Damit setzten sich die Papiere des Rückversicherers weiter von der 50-Tage-Linie nach oben ab, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Am Vortag hatten sie diese Linie überschritten.



Vor allem dank hoher Einnahmen im "sehr stark" gelaufenen Investmentgeschäft hätten die Hannoveraner besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Philipp Häßler von Pareto Securities in einer ersten Reaktion. Diese Einnahmen hätten die Schaden-Kosten-Quote mehr als ausgeglichen, die höher als angenommen ausgefallen sei wegen Rückstellungen für die Corona-Krise./bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

