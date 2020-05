FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat sich an dem auf neuromorphes Computing spezialisierten Startup Synsense beteiligt. Neuromorphes Computing gilt als Schlüsseltechnologie für die nächste Generation von Künstlicher Intelligenz (KI). Die Investition in Synsense, ein Spin-off des Instituts für Neuroinformatik der Universität Zürich und der ETH Zürich mit Standorten in China und der Schweiz, ist die erste des neu aufgelegten Seed-Fonds von Merck in China. Zur Höhe der Kapitalbeteiligung machte der Konzern keine Angaben.

Die Prozessoren und Sensoren von Synsense zeichnen sich den Angaben zufolge durch einen extrem geringen Stromverbrauch in Kombination mit niedriger Latenz aus, und eignen sich damit für ein breites Spektrum an KI-basierten Anwendungen des Edge-Computings in den Bereichen Smart Home, Smart Security, autonomes Fahren, Drohnen oder Robotik.

Der Seed-Fonds, den Merck im Oktober ins Leben gerufen hat, soll Startup-Unternehmen in China aus den Segmenten Gesundheitswesen, Biowissenschaft und Leistungsmaterialien finanzieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2020 03:32 ET (07:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.