Laut ISG Provider Lens-Studie setzen deutsche Unternehmen und SIAM-Anbieter auf Automatisierung, um komplexe IT-Systeme zu managen und veränderte Anforderungen an Lieferketten zu erfüllen

Laut "ISG Provider Lens SIAM/ITSM Report Germany 2020" nutzen viele deutsche Unternehmen SIAM-/ITSM-Werkzeuge, um direkten Zugang zu Business-Warehouse-Informationen, Enterprise Resource Planning (ERP) und Geschäftsanwendungen zu bekommen. Auf diese Weise erhalten sie Detailinformationen über das Design, die Verfügbarkeit und das Lieferdatum von Produkten oder Bestellungen. Produzierende Unternehmen verwenden SIAM-/ITSM-Tools demnach auch, um ihr Lieferanten-Ökosystem an die sich ändernden Geschäftsanforderungen seitens der Kunden anzupassen.

Da sich Unternehmen darauf konzentrieren, den Kundenservice ständig zu verbessern, steigt auch die Zahl der IT-Services als Basis ihrer Geschäftsanwendungen, so die Studie weiter. Dies erhöhe die Anforderungen an und die Nachfrage nach SIAM-/ITSM-Services und -Werkzeugen. Diese ermöglichten es Unternehmen, zahlreiche Serviceanbieter zu verwalten und diese in eine zentrale, am Business orientierte IT zu integrieren.

Laut ISG-Studie haben IT-Abteilungen in Deutschland die Kerninfrastrukturen und das Anwendungsmanagement gewöhnlich im eigenen Haus behalten. Zugleich treibe eine wachsende Nachfrage nach Agilität die Unternehmen zu Managed-Service-Anbietern. "Der Fachkräftemangel und der Bedarf an Fach-Know-how zu neuen und komplexen Technologien zwingen IT-Abteilungen, ihren bisherigen Ansatz zu überdenken", sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei Information Services Group DACH.

Infolgedessen nehme Automatisierung im sich schnell wandelnden deutschen SIAM-/ITSM-Markt zu, ergänzt Spiegelhoff. "Der Markt durchläuft gerade einen grundlegenden Wandel. Er bewegt sich weg von arbeitsintensiven Implementierungen und hin zu hoch automatisierten Funktionen. Die Anbieter investieren derzeit massiv in diese neuen Automatisierungspotenziale."

Die neuen Automatisierungswerkzeuge könnten deutschen Unternehmen dabei helfen, unstrukturierte Daten zu nutzen. Zudem seien sie in der Lage, automatische Warnmeldungen zu erzeugen, während sie die Daten nach bestimmten Mustern durchsuchen, so der ISG-Anbietervergleich.

SIAM/ITSM unterstütze deutsche Unternehmen dabei, Virtual Reality und intelligente Fabriken mit Unternehmensdaten zu verbinden. Zudem erleichtere es die Auftragsfertigung, so die Studie. Auch in anderen Branchen würden SIAM-/ITSM-Werkzeuge umfassend eingesetzt. Sie ermöglichen es zum Beispiel Patienten, ihre Daten an Kliniken und deren Forschungs- und Entwicklungsabteilungen zu senden, während etwa Kunden von Einrichtungsfirmen ihre Smartphones für die Wohnungsgestaltung verwenden können.

Darüber hinaus macht SIAM/ITSM laut Studie ein erweitertes Enterprise Service Management (EESM) möglich. Dieses betreibt nicht nur die Business-Technologien von Unternehmen, sondern sichert auch den Betrieb von Geschäftsprozessen über die Technologieumgebung eines Unternehmens hinaus.

Der deutsche Markt für die Systemintegration und Managed Services für EESM wächst laut Studie derzeit rasant. Denn deutsche Unternehmen würden sich aufgrund fehlender interner Ressourcen vermehrt an Managed-Service-Anbieter wenden, um komplexe Lösungen zu betreiben.

Der "ISG Provider Lens SIAM/ITSM Report Germany 2020" bewertet die Fähigkeiten von 31 Providern in sechs Marktsegmenten: "System Integrators for ServiceNow Products", "Systems Integrators for BMC Software Products", "Business Value Service Management", "Service Operation and Delivery", "Service Design and Transition" sowie "Sourcing Information Management".

Der Anbietervergleich führt Capgemini in allen sechs sowie HCL und Matema in fünf Marktsegmenten als "Leader" auf. Tech Mahindra wird in vier Segmenten als "Leader" genannt, ServiceNow in dreien. BMC, Infosys und Matrix42 sind jeweils in zwei Marktsegmenten "Leader" sowie Accenture, agineo, Cognizant, Deloitte, Devoteam, DXC Technology, GuideVision, IBM und T-Systems in jeweils einem Marktsegment.

Eine bearbeitete Version der Studie ist bei 4me abrufbar.

Die Studie "ISG Provider Lens SIAM/ITSM Report Germany 2020" ist für "ISG Insights"-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website verfügbar.

