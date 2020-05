Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) öffnete gestern seine Bücher für Investoren. Und siehe da, nach Steuern erwirtschaftete der Fleischlos-Anbieter aus El Segundo im ersten Quartal einen Gewinn pro Aktie in Höhe von 0,03 US-Dollar oder 1,8 Millionen US-Dollar. Das kalifornische Startup nahm im ersten Quartal 97 Millionen US-Dollar oder 141 Prozent mehr ein als noch im Vorjahreszeitraum. Der Bruttogewinn verbesserte sich auf fast 38 Millionen US-Dollar. Und das obwohl auch Beyond Meat die Auswirkungen durch ...

