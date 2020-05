Bad Homburg (www.anleihencheck.de) - Die Corona-Krise wird zu weiteren Exzessen der ohnehin extremen globalen Geldpolitik führen, so die Experten von FERI Institut.Investoren drohe damit ein Jahrzehnt verschärfter finanzieller Repression. Zu dieser Einschätzung komme das FERI Cognitive Finance Institute auf Grundlage aktueller Analysen. "Wir erleben derzeit im Zuge von CoViD-19 den Übergang in ein neues monetäres Regime: Krisenbedingt explodierende Staatschulden werden direkt von den jeweiligen Notenbanken finanziert, also monetisiert", sage Dr. Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des FERI Cognitive Finance Institute. Dieser bewusste Missbrauch der Geldpolitik für die offene monetäre Finanzierung staatlicher Lasten (Overt Monetary Finance/OMF) sei nur der Anfang: "Wir erwarten für die nächste Zeit noch deutlich aggressivere Schritte, darunter auch eine gezielte Kontrolle langfristiger Kapitalmarktzinsen", so Rapp. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...