Paris (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche hielten zwei der wichtigsten Zentralbanken der Welt kurz nacheinander ihre Sitzungen ab: Zunächst die US-amerikanische FED, dann die Europäische Zentralbank (EZB), so Alexis Bienvenu, Fondsmanager von La Financière de l'Echiquier.Aber was für ein Unterschied! Die Märkte hätten sich nicht getäuscht. Denn während die Märkte nach der Intervention der FED deutlich im Plus geschlossen hätten, hätten sie nach der Intervention der EZB stark im Minus gelegen - allen voran die europäischen Indices. ...

