TOKIO/SYDNEY (Dow Jones)--Mehrheitlich mit Aufschlägen haben die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte den Handel beendet. Die Hoffnung auf ein weiteres Hochfahren der globalen Konjunktur stützte dabei die Stimmung unter den Investoren. Immer mehr Länder lockern die im Zuge der Coronavirus-Pandemie verhängten Beschränkungen. Auch US-Präsident Donald Trump hat erneut für eine rasche Wiederankurbelung der Wirtschaft seines Landes plädiert. Gleichwohl dürften die negativen Auswirkungen der Pandemie noch länger zu spüren sein. Die jüngsten Sorgen vor einem erneuten Handelsstreit zwischen den USA und China wurden dagegen weiter in den Hintergrund gedrängt.

Auch der jüngste kräftige Anstieg der Ölpreise sorgte für Zuversicht. Hintergrund sind neben einer wieder anziehenden Nachfrage die beschlossenen zusätzlichen Fördersenkungen. Allerdings kam die Ölpreis-Rally nach zuletzt fünf Handelstagen mit teils kräftigen Gewinnen in Asien zunächst zum Stillstand. Die Preise für Brent und die US-Sorte WTI verzeichneten moderate Abgaben. Der Preis für den WTI-Terminkontrakt auf Lieferung im Juni hat sich seit dem 21. April verdoppelt.

Hoffnung auf Impfstoff

Daneben stützten die Hoffnungen auf eine rasche Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffes. Einer dieser Hoffnungsträger ist das Covid-19-Medikament Remdesivir von Gilead Sciences. Der US-Pharmakonzern will zur Herstellung und zum Vertrieb des Medikaments außerhalb der USA andere Pharmahersteller mit ins Boot holen. Man führe derzeit Gespräche mit anderen Konzernen über Lizenzen zur Herstellung des Medikaments in Europa, Asien und Entwicklungsländern bis mindestens 2022. So solle die weltweite Versorgung sichergestellt werden.

Es gab jedoch auch kritische Stimmen. Die weltweiten Lockerungen könnten zu einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen führen, so Cliff Tan, East Asian Head of Global Markets Research bei der MUFG Bank. Ein solches Szenario sei an den Märkten jedoch noch nicht eingepreist. Die globalen Stützungsmaßnahmen der Notenbanken dürften zwar einen Rückfall auf die Tiefststände aus dem März verhindern, die Märkte könnten sich diesen Niveaus allerdings wieder annähern, ergänzte der Teilnehmer.

Nach einer fünftägigen Feiertagspause ging es für den Schanghai-Composite um 0,6 Prozent auf 2.878 Punkte nach oben. Damit konnte sich der Index von Anfangsverlusten wieder erholen. Der Hang-Seng-Index gewann im späten Handel 1,4 Prozent. Auch Hongkong hat die im Zuge der Pandemie verhängten Beschränkungen gelockert. Der Kospi in Seoul kletterte um 1,8 Prozent.

Gegen den Trend verlor der S&P/ASX 200 in Sydney 0,4 Prozent, konnte sich von den Tagestiefs allerdings deutlicher lösen. Hier belasteten vor allem Kursverluste im Finanzsektor, hieß es. Für die Papiere von Commonwealth Bank of Australia, Westpac, Australia and New Zealand Banking (ANZ) und National Australia Bank ging es zwischen 0,8 und 2,4 Prozent nach unten. Die Aktien des Technologieunternehmens Appen legten um 8,8 Prozent zu, nachdem der CEO von Widerstandsfähigkeit inmitten der Coronavirus-Pandemie gesprochen hatte. Der Tech-Sektor gewann 1,6 Prozent.

Ölwerte bleiben gesucht

Mit der jüngsten Rally der Ölpreise blieben die Werte aus dem Sektor gesucht. Die Fördersenkungen der Opec+ zeigen Wirkung. Die US-Ölkonzerne Exxon, Chevron und Conocophilips haben angekündigt ihre tägliche Fördermenge um insgesamt 660.000 Barrel pro Tag zu senken, merkte AxiCorp an. Dies lasse hoffen, dass das Schlimmste des globalen Nachfragerückgangs überstanden sei.

In Sydney ging es für die Papiere von Woodside Petroleum um 0,8 Prozent aufwärts, Santos erhöhten sich um 0,4 Prozent. In Seoul stiegen die Aktien der Raffinerie-Unternehmens SK Innovation und S-Oil um 3,4 bzw. 2,4 Prozent.

In Neuseeland schossen die Papiere des Softwareunternehmens Pushpay um 20,9 Prozent nach oben. Händler verwiesen auf einen starken Ausblick des Unternehmens für 2021, das eine Gewinnverdopplung in Aussicht stellt. Die Zahlen für 2020 trafen die Prognosen des Marktes.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.384,60 -0,42% -19,44% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 1.928,76 +1,76% -12,24% 08:00 Schanghai-Comp. 2.878,14 +0,63% -5,64% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.189,96 +1,35% -15,27% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.771,09 -0,13% -10,22% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.599,48 +1,05% -20,18% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.388,34 -0,09% -12,54% 11:00 BSE (Mumbai) 31.863,44 +1,30% -22,86% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0826 -0,2% 1,0844 1,0888 -3,5% EUR/JPY 115,09 -0,4% 115,54 116,25 -5,6% EUR/GBP 0,8702 -0,1% 0,8714 0,8744 +2,8% GBP/USD 1,2441 -0,0% 1,2443 1,2451 -6,1% USD/JPY 106,31 -0,2% 106,56 106,78 -2,2% USD/KRW 1221,70 -0,0% 1222,07 1221,29 +5,8% USD/CNY 7,0882 +0,4% 7,0622 7,0622 +1,8% USD/CNH 7,1042 -0,3% 7,1244 7,1220 +2,0% USD/HKD 7,7513 -0,0% 7,7529 7,7539 -0,5% AUD/USD 0,6441 +0,2% 0,6429 0,6446 -8,1% NZD/USD 0,6061 +0,2% 0,6046 0,6061 -10,0% Bitcoin BTC/USD 9.031,26 +0,7% 8.971,76 9.048,26 +25,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,28 24,56 -1,1% -0,28 -59,2% Brent/ICE 30,88 30,97 -0,3% -0,09 -51,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.704,38 1.707,55 -0,2% -3,18 +12,3% Silber (Spot) 15,12 15,05 +0,5% +0,07 -15,3% Platin (Spot) 773,05 769,60 +0,4% +3,45 -19,9% Kupfer-Future 2,35 2,34 +0,5% +0,01 -16,2% ===

