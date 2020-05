Schlechte Nachrichten aus Italien. Das Finanzinstitut Unicredit hat Quartalszahlen gemeldet. Diese fielen schlecht aus, denn die negativen Auswirkungen in Folge des Corona-Crashs treffen die Großbank hart. Eine Analystenstimme gibt der Aktie derweil noch Rückenwind.Hohe Corona-Sonderbelastungen haben die italienische Unicredit im ersten Quartal noch tiefer in die roten Zahlen gedrückt als erwaret. In den ersten drei Monaten sei ein Verlust von 2,70 Milliarden Euro angefallen, teilte die HypoVereinsbank-Mutter ...

