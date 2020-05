Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag leicht nachgegeben. Der ATX notierte gegen 10.00 Uhr mit einem kleinen Minus von 0,24 Prozent bei 2.208,04 Punkten. Der ATX Prime lag 0,22 Prozent im Minus bei 1.122,69 Zählern.Auch andere Börsen in Europa zeigten sich im Frühhandel knapp behauptet. Die beginnenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen in einigen Ländern stützen zwar die Börsen, dem stehen ...

