Webinar mit Gold-Experte Thorsten Polleit über den Schutz vor dem Währungs-Crash

Die weltweite Schuldenorgie bedroht den Wert des Geldes, egal ob Euro oder US-Dollar. Das Papiergeld-System ist jedoch nicht erst seit Corona in der Krise. Nur pumpen derzeit die Notenbanken abermals Billionen ins System - mit Folgen für Inflation und die Stabilität des Finanzsystems. Gold-Experte Thorsten Polleit erklärt im Webinar von FOCUS Online und Finanzen100, was Anleger in dieser Situation jetzt wissen müssen.

Seit Jahren steigt der Goldpreis angesichts wachsender Staatsschulden und Strafzinsen weiter an. In der aktuellen Coronakrise zog die Nachfrage nach dem Edelmetall noch einmal an. Während die Aktienmärkte kämpfen, ist Gold auf dem Weg zu neuen Rekorden. Selbst einen Preis von 3.000 US-Dollar je Feinunze halten Experten inzwischen für möglich.

