München (ots) -Durchschnittlich drei Millionen Zuschauer sahen die 14 Folgen desSerienklassikers im ErstenMit einem Abschiedsbrief, einer filmischen Revue und dem von JanFedder selbst gesungenen Lied "La Paloma" ist die 33. Staffel"Großstadtrevier" am Montag sehr emotional ausgeklungen. Das Team vom14. Kommissariat verabschiedete in der Folge "Absolute Anfänger" denlangjährigen Polizeikollegen und erfahrenen Kiez-Kenner Dirk Matthies(Jan Fedder). Durchschnittlich 2,95 Millionen Zuschauerinnen undZuschauer erlebten das Staffelende im Ersten mit; das entsprichteinem Marktanteil von 11,4 Prozent. Zahlreiche Fans desSerienklassikers äußerten ihre Trauer in den Sozialen Medien undlobten den "würdigen Abschied" für den legendären Polizisten vomHamburger Kiez.Die 14 Folgen der 33. Staffel wurden durchschnittlich von 3,00Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschaltet; das entsprichteinem Marktanteil von 11,3 Prozent. Die mit 3,54 Millionen Zuschauern(13,7 % MA) meistgesehene Episode "Das neue Revier" am 27. Januar wardie erfolgreichste seit zehn Jahren.Diana Schulte-Kellinghaus, Executive Producer der Serie: "Wirbeherzigen den Rat von Dirk Matthies und machen voller Elan weiter.Für die 34. Staffel läuft bereits die Drehbuchentwicklung. Wenn esdie äußeren Umstände zulassen, werden wir Mitte des Jahres mit denDreharbeiten beginnen.""Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion(Produzentin: Kerstin Ramcke, ausführende Produzentin: Dr. ClaudiaThieme) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion hat Franziska Dillberger, Executive Producer ist DianaSchulte-Kellinghaus (beide NDR).Am 11., 18. und 25. Mai zeigt Das Erste "Großstadtrevier"-Episodenaus den Staffeln 30/31, montags um 18:50 Uhr.