FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Bericht zum ersten Quartal haben die Aktien von Schaeffler die Erholung der vergangenen Wochen fortgeführt. Mit einem Plus von 8,5 Prozent auf 6,99 Euro lagen die Aktien auf Rang eins im SDax . Am Vortag waren sie über die 50-Tage-Durchschnittslinie geklettert, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt.



Der freie Mittelzufluss des Autozulieferers habe mit 137 Millionen Euro seine Annahme von 50 Millionen weit übertroffen, merkte Analyst Jose Asumendi von JPMorgan an. Das sei auf deutlich niedrigere Kapitalausgaben zurückzuführen. Diese betrügen 5 Prozent im Vergleich zum Umsatz; im ersten Quartal des Vorjahres sei dieser Wert noch mehr als doppelt so hoch gewesen./bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

