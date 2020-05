Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das PSPP der EZB widerspricht in Teilen der deutschen Verfassung, so die Richter am BVerfG gestern, berichten die Analysten der Helaba.Die EZB sei aufgefordert, innerhalb von drei Monaten in einem neuen Beschluss darzulegen, dass der Staatsanleihekauf verhältnismäßig sei. Ansonsten sei der Bundesbank untersagt, am PSPP mitzuwirken. Nachhaltige Wirkung an den Finanzmärkten habe das Urteil zunächst nicht gehabt, denn der EZB sollte die Prüfung der Verhältnismäßigkeit nicht besonders schwer fallen. ...

