MÜNCHEN (dpa-AFX) - Auch der Autobauer BMW rechnet wie die Rivalen Volkswagen und Daimler im laufenden zweiten Quartal mit roten Zahlen. "Das zweite Quartal wird negativ sein", sagte Finanzchef Nicolas Peter am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Noch sei nicht abzuschätzen, wie hoch der Verlust ausfallen werde, die Belastungen aus der Coronavirus-Krise dürften gegenüber dem schwachen ersten Quartal aber noch deutlich zunehmen.



Wegen der schwierigen Lage hatten die Münchener am Vorabend den Jahresausblick auf die Profitabilität im Kerngeschäft mit dem Autobau gesenkt. Vor Zinsen und Steuern rechnet BMW hier 2020 nur noch mit einer Marge zwischen 0 und 3 Prozent statt wie bisher mit 2 bis 4 Prozent./men/mis

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken