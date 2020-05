Bei Fresenius Medical Care (FMC) liegen die Zahlen und somit neue Fakten auf dem Tisch. Am Markt kommt die Bilanz bisher gut an. Bereits seit Wochen streben die Notierungen aufwärts. Jetzt aber stehen die Kurse vor einem Widerstand. Ein Ausbruch nach oben wäre ein Kaufsignal. Die langfristigen Aussichten bleiben freundlich. Warum Anleger den Titel haben sollten und wie sich auf weiter steigende Kurse spekulieren lassen. Der Dialysespezialist FMC hat seine Geschäftszahlen für das 1. Quartal 2020 veröffentlicht. Diese fielen positiv aus und kamen bei Anleger sehr gut an: Die Papiere steigen am Mittwoch in Frankfurt um 3,3 Prozent auf 73,82 Euro. Damit setzt sich die freundliche Tendenz der jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...