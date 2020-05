Mannheim (ots) - Ein einfacher Handgriff beim Öffnen der Fahrertür schützt Zweiradfahrer im Straßenverkehr: der Holländische Griff. Unter dem Motto "Sei kein Fahrradfresser!" erklärt ein neuer Animationsfilm der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW), wie er funktioniert.Schnell kann es zum Unfall kommen, wenn Autofahrer beim Aussteigen unachtsam die Autotür öffnen. Zweiradfahrer, die auf dem Rad, dem E-Scooter oder dem Pedelec unterwegs sind, können schwer oder gar tödlich verletzt werden.Der Holländische Griff hilft dabei, diese so genannten Dooring-Unfälle zu verhindern. Dabei gilt es, die Autotür beim Aussteigen mit der rechten Hand zu öffnen. So dreht man sich automatisch nach links - es kommt zum Schulterblick, der Leben retten kann. Mehr dazu wird im BGHW-Blogbeitrag "Sei ein Lebensretter" (https://www.gibmirnull.de/2020/05/01/sei-kein-fahrradfresser/) erklärt.Sei kein Fahrradfresser! Sei ein Lebensretter!Der neue Animationsfilm der BGHW-Kampagne GIB MIR NULL! steht unter dem Motto "Sei kein Fahrradfresser! (https://www.youtube.com/watch?v=Hff5o-FoX74&feature=emb_title) und zeigt anschaulich, wie der Holländische Griff funktioniert. Mitgliedsbetriebe der BGHW können darüber hinaus eine "Sei kein Fahrradfresser"-Parkscheibe und einen Aufkleber bestellen, der an der Innenseite der Fahrertür angebracht werden kann und an die richtige Griffweise erinnert.Mehr zu den Themen Holländischer Griff und Verkehrssicherheit gibt es in der neuen Ausgabe der Zeitschrift "BGHW aktuell" (https://www.bghw.de/medien/bghw-aktuell-die-zeitschrift-fuer-mitgliedsbetriebe/bghw-aktuell-02-2020).Der BGHW-Blogbeitrag zum Thema Holländischer Griff finden Sie unter diesem Link (https://www.gibmirnull.de/2020/05/01/sei-kein-fahrradfresser/).Den Aufkleber für die Autotür, die Parkscheibe und weitere Mitmachmittel können Mitgliedsbetriebe der BGHW hier bestellen:- www.gibmirnull.de/mach-mit/ (https://www.gibmirnull.de/mach-mit/) Über die BGHWDie Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Versicherten und Unternehmer des Handels und der Warenlogistik. Die BGHW versteht sich als moderner Dienstleister für 4,6 Millionen Versicherte in rund 380 000 Unternehmen. Durch gezielte Prävention unterstützt sie Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Im Schadensfall sorgt die BGHW für bestmögliche Rehabilitation und sichert durch Geldleistungen den Lebensunterhalt der Versicherten und ihrer Familien.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)UnternehmenskommunikationSiegrid BeckerTel.: 0621-1835960E-Mail: s.becker@bghw.deOriginal-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119750/4589743