Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport rutschte im ersten Quartal in die roten Zahlen. Das war allerdings abzusehen, denn quasi ohne Flugverkehr und Passagiere kann das Unternehmen kaum Geld verdienen. Folgerichtig rauschen Umsatz und Gewinn in den Keller.Nach den ersten drei Monaten des Jahres stand bei dem MDAX-Konzern unter dem Strich ein Minus von 29 Millionen Euro - der erste Verlust seit dem Börsengang im Jahr 2001. In den ersten drei Monaten 2019 hatte Fraport noch einen Gewinn von 30,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...