Innsbruck (ots) - 88 (!) Wertungen in der Spitzengruppe - Top bei Berufspraxis, Betreuung im Studium, Studiendauer, Employability und InternationalitätDer soeben erschienene Hochschulvergleich des internationalen Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) liefert erneut ausgezeichnete Ergebnisse für das MCI. Mit ihren qualitätsvollen Studiengängen erzielte die Unternehmerische Hochschule® 88 (!) Plätze in der Spitzengruppe.Gegenstand des CHE Hochschulvergleichs 2020 waren Bachelorstudiengänge im Bereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, für das MCI sohin folgende Bachelorstudien:- Betriebswirtschaft Online- Management, Communication & IT- Management & Recht- Nonprofit-, Sozial- & Gesundheitsmanagement- Soziale Arbeit- Tourismus & Freizeitwirtschaft- Wirtschaft & Management- Wirtschaftsingenieurwesen Spitzenreiter am MCI ist Management, Communication & IT mit der Note 1,5, gefolgt von Tourismus & Freizeitwirtschaft (1,6) und Betriebswirtschaft Online sowie Wirtschaftsingenieurwesen, beide mit der Note 1,7 bei der von CHE verwendeten Skala (1= sehr gut bis 6=sehr schlecht).Besonders erfreulich: Eine ganze Reihe von Indikatoren brachten für das MCI ausnahmslos Platzierungen in der Spitzengruppe. Dazu zählen die enge Vernetzung mit der Berufspraxis, die zuverlässige Studiendauer in der vorgesehenen Zeit und insbesondere auch die Unterstützung der Studierenden nicht nur bei ihrem Eintritt ins Studium, sondern auch hinsichtlich der Betreuung der Studierenden während des Studiums. Bestnoten gab es außerdem für die hohe Employability (Berufsorientierung & -vorbereitung) sowie für die internationale Ausrichtung.MCI-Qualitätsmanagerin Brigitte Auer und MCI-Rektor Andreas Altmann betonen unisono: "Am MCI sieht man die hervorragende und kontinuierliche qualitative Weiterentwicklung eindrucksvoll bestätigt, zählen doch Internationalität, Vernetzung mit Wirtschaft und Gesellschaft sowie erstklassige Betreuung der Studierenden und leistungsfähige Student Services seit der Gründung der Hochschule zu ihren strategischen Zielsetzungen."Pressekontakt:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/4589784