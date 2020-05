In der Software-Entwicklung herrscht Einigkeit darüber, dass wiederverwendbarer Code eine gute Idee ist. So leicht ist das aber - vor allem plattformübergreifend - gar nicht umzusetzen. Genau an dieser Stelle setzt der Web-Components-Standard an. Wir haben uns angeschaut, warum die API auch für euch einen Blick wert sein könnte. Code mehrfach zu verwenden, oder Code von anderen Entwicklern zu kopieren und in der eigenen App zu verbauen, stellt sich oft genug als endloser Struggle heraus. JS-Boilerplates und CSS-Klassen passen nicht und am Ende macht ihr das dann doch lieber selber. In React oder Vue geht das mit dem Wiederverwenden innerhalb des jeweiligen Frameworks zwar etwas besser und mit HTML5 gesellten sich zum...

