HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Hersteller von Verbindungstechnik habe besser als ihm erwartet abgeschnitten und auch minimal über dem Konsens gelegen, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer ersten Reaktion am Mittwoch./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1H8BV3

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken