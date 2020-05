FRANKFURT (Dow Jones)--BASF wird auch in Zukunft in erheblichem Maße in den Verbundstandort in Ludwigshafen investieren. Eine mit den Arbeitnehmern jetzt unterzeichnete Vereinbarung sieht vor, dass bis Ende 2025 im Schnitt jährlich mindestens 1,5 Milliarden Euro für Investitionen, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Das Stammwerk soll wichtigster Forschungs- und Entwicklungsstandort bleiben.

Überdies verzichtet BASF für die Laufzeit der Vereinbarung auf betriebsbedingte Kündigungen. In Ludwigshafen beschäftigt der Chemieriese rund 34.000 Menschen. "Damit der Standort Ludwigshafen in einem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld auch zukünftig erfolgreich ist, müssen wir agiler und flexibler werden", sagte Arbeitsdirektor Michael Heinz.

Die neue Vereinbarung ersetzt die bisherige Standortvereinbarung, die zum Ende des Jahres ausgelaufen wäre. BASF plant in den nächsten Jahren massive Investitionen in neue Standorte in China und Indien.

