++ Europäische Aktien werden am Mittwoch gemischt gehandelt ++ DE30 testet erneut die Marke von 10.750 Punkten ++ BMW (BMW.DE) verzeichnete im 1. Quartal 2020 einen Rückgang der Auslieferungen von 20,7% im Jahresvergleich ++Die Aktien in Europa werden gemischt gehandelt und haben Schwierigkeiten, eine klare Richtung zu finden. Die schwachen europäischen Daten belasten die Stimmung. Der ADP-Bericht könnte am frühen Nachmittag (14:15 Uhr) für Aktien ein großer Market Mover sein. Einstellige PMIs in der Eurozone Während der heutige Kalender für die europäische Sitzung überwiegend überarbeitete PMIs für den Dienstleistungssektor enthielt, veröffentlichten einige Länder erstmals Daten für April. Der Wert für Spanien fiel in den einstelligen Bereich von 23 auf 7,1 Punkte (Erwartung: 10 Punkte). ...

