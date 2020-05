In WTI treiben die Bullen den Markt an das nächste Ziel bei $24.84 verlaufend, bisher liegt uns jedoch noch keine Bestätigung vor, dass der Markt bereits sein Hoch ausgebaut hat und sich wieder auf dem Weg in Richtung Süden befindet. Hierzu wollen wir WTI zumindest unter $24 sehen.Folglich müssen wir für den Moment noch mit einplanen, dass sich die Aufwärtsbewegung noch etwas ausdehnt. Letztlich gehen wir hier jedoch in beiden Szenarien von einem anstehenden Hoch aus, in dessen Anschluss noch einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...