Fast immer auf der Gewinnerliste in diesen Tagen: TeamViewer (WKN: A2YN90). In Kürze steht für den MDAX-Neuling die wichtige Q1-Finanzberichterstattung an. Dank seiner Remote-Control-Lösungen mittels derer Kooperation und Kontrolle am Arbeitsplatz aus der Ferne möglich ist, profitiert TeamViewer in der Coronakrise von der Isolation vieler Nutzer. In den bereits bekannten Eckdaten zum ersten Quartal stellte TeamViewer eine "substantiell erhöhte Billings-Entwicklung" fest. Goldman rät zum Kauf - Kursziel ...

