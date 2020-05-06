DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GENERAL ELECTRIC 2023 FLR US36966THT25 07.05.2020 HZE/EOT
GE CAP.EURO.FUND.06/21FLR GCWJ XS0254356057 07.05.2020 HZE/EOT
GE CAP.EURO.FUND.13/23MTN GCWK XS0874840845 07.05.2020 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GENERAL ELECTRIC 2023 FLR US36966THT25 07.05.2020 HZE/EOT
GE CAP.EURO.FUND.06/21FLR GCWJ XS0254356057 07.05.2020 HZE/EOT
GE CAP.EURO.FUND.13/23MTN GCWK XS0874840845 07.05.2020 HZE/EOT
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