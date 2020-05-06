DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GENERAL ELECTRIC 2023 MTN US36962G6S82 07.05.2020 HZE/EOT
GE CAPITAL UK F.06/23 MTN XS0254673964 07.05.2020 HZE/EOT
GENERAL ELECT. 11/21 MTN US36962G4Y78 07.05.2020 HZE/EOT
GENERAL ELECTRIC 2021 MTN US36962G5J92 07.05.2020 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GENERAL ELECTRIC 2023 MTN US36962G6S82 07.05.2020 HZE/EOT
GE CAPITAL UK F.06/23 MTN XS0254673964 07.05.2020 HZE/EOT
GENERAL ELECT. 11/21 MTN US36962G4Y78 07.05.2020 HZE/EOT
GENERAL ELECTRIC 2021 MTN US36962G5J92 07.05.2020 HZE/EOT
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