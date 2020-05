Die Corona-Krise hat auch unerwartet positive Auswirkungen in Bereichen, die für die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens kaum zu unterschätzen sind. Wie das "Institute for Energy Economics and Financial Analysis' (IEEFA) in einer neuen Studie Anfang Mai mitteilte, überholten erneuerbare Energien im April 2020 Kohle erstmals bei der Erzeugung von Energie in den USA.Dabei lag die Energieerzeugung aus Solar-, Wind- und Hydroenergie an jedem einzelnen Tag im April über dem entsprechenden Wert für Kohle.Die IEEFA hatte zuvor bereits prognostiziert, dass erneuerbare Energien einschließlich Wasserkraft, Kohle im nächsten Jahr als Hauptenergielieferant ablösen dürfte. Sollte sich aber der Trend vom April 2020 fortsetzen, könnte dieses Ziel bereits in diesem Jahr erreicht werden.

