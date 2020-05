Frankfurt (www.fondscheck.de) - In Deutschland ist das Interesse an Robo-Beratern in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, so die Experten von BVI.Die Deutschen hätten geschätzte 7.500 Millionen Euro mit Hilfe von so genannten Robo-Advisors an den Kapitalmärkten investiert. Diese digitalen Vermögensverwalter würden Anlegern schon mit niedrigen Anlagebeträgen und geringen Kosten Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung versprechen. Die zum Teil kräftigen Verluste während der Corona-Krise würden allerdings zeigen, dass Sparer nicht alles auf eine Karte setzen und ihre gesamten Ersparnisse in Robo-Berater investieren sollten. Darauf weise die Aktion "Finanzwissen für alle" der im BVI organisierten Fondsgesellschaften hin. ...

