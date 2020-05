NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach der jüngsten Veröffentlichung der vom Unternehmen eingeholten Markterwartungen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Die Analysten erwarteten nun im Schnitt für die Zeit bis 2024 kein operatives Gewinnwachstum (Ebit) mehr, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund sei es merkwürdig, dass die Aktien des Versorgers noch mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt würden./la/ck



ISIN: DE0007037129

